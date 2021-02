La lenta agonia dell’Italia in Europa | i Paesi vicini crescono a nostro discapito

Leggi su ilparagone

(Di giovedì 25 febbraio 2021) Vent’anni di lento quanto inesorabile declino, e nulla più. Si può riassumere così l’avventuranell’Unione Europea, nata per favorire alcune economie, con particolare riguardo per quella tedesca, a scapito di altre, come la nostra. Un concetto che emerge chiaramente se si guarda alPil, che oggi vale il 14,5% di quello dell’area euro contro il 17,7% coperto nel 2001. Un dato figlio in parte anche della recente pandemia, certo, ma che racconta anche di una costante erosione che ha finito per spingerci ai margini dell’Eurozona. Il Sole 24 ore ha evidenziato anche come il sia crollato, di pari passo, il reddito pro capite italiano, che oggi vale l’82,8% della media Ue e che era oltre il 100% sempre nel 2001. Negli ultimi vent’anni, complessivamente, la stagnazione italiana ha ridotto del 18,4% il peso del...