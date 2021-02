La leghista ha da sempre intolleranze verso gli stranieri (Di giovedì 25 febbraio 2021) La sottosegretaria alla Difesa Stefania Pucciarelli e le sue idee su immigrati e forni crematori. Pucciarelli sottosegretaria alla Difesa: quel like ai forni crematori su Notizie.it. Leggi su notizie (Di giovedì 25 febbraio 2021) La sottosegretaria alla Difesa Stefania Pucciarelli e le sue idee su immigrati e forni crematori. Pucciarelli sottosegretaria alla Difesa: quel like ai forni crematori su Notizie.it.

VannaRicci : RT @saraepunto: Trovano sempre il modo di fare figure di merda cosmiche. C’è della genialità in questo! Il sottosegretario leghista all'Is… - SerMottola : L'Inferno di @TopolinoIT è una di quelle storie pazzesche che hanno segnato il fumetto. Come sempre, il linguaggio… - AScarfogliero : @elecrescenzo @AdamartArt Dovremmo chiederlo al leghista Giorgetti e per ultimo a Renzi perché i fondi europei per… - Hepicuro : RT @sarabanda_: A me questo Governo 'geniale' piace sempre meno. La Borgonzoni è solo la punta dell'iceberg di un esecutivo a trazione legh… - vitcastagna : RT @sarabanda_: A me questo Governo 'geniale' piace sempre meno. La Borgonzoni è solo la punta dell'iceberg di un esecutivo a trazione legh… -