La legge sui rider è aggirabile. Ecco perché i pm vanno in soccorso dei 'nuovi schiavi'

"Oggi molti giornali scrivono che nella norma che abbiamo previsto per tutelare i rider abbiamo mantenuto il cottimo. Falso. È una bufala gigantesca!". Era il 6 agosto 2019, apice della tensione politica che due giorni dopo sarebbe sfociata nella caduta del Governo Conte I sotto i colpi di Matteo Salvini dalla battigia del Papeete Beach, e Luigi Di Maio rivendicava i risultati della sua battaglia da ministro del Lavoro a favore dei ciclofattorini: "Basta sfruttamenti. Abbiamo dato ai rider la dignità del lavoro e la possibilità di scegliere se e come lavorare. Questa è la verità. Questi sono i fatti. E ci riempiono di orgoglio". Sembra che i fatti invece lo abbiano smentito se a distanza di quasi due anni tocca ancora una volta alla magistratura intervenire a tutela dei "nuovi schiavi" della Gig economy.

