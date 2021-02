La legge australiana sui media e i grandi del web è passata: ma cosa succede ora? (Di giovedì 25 febbraio 2021) Proprio ora che la legge sui media e le grandi piattaforme del web in Australia è stata approvata da entrambi i rami del parlamento (l’ultimo passaggio c’è stato al senato giovedì 25 febbraio), sembrano iniziare i veri problemi per le forze politiche del Paese che hanno spinto per formulare la legge, gli editori che si aspettano da questo provvedimento un toccasana per la loro economia e le grandi piattaforme del web, sempre sornione ad attendere il varco in cui infilarsi sfruttando il loro strapotere. Il codice media Australia approvato – o, per utilizzare la corretta denominazione, il News media and Digital Platforms Mandatory Bargaining Code – è stato fortemente revisionato dopo il braccio di ferro tra Facebook e il governo nell’ultima settimana. ... Leggi su giornalettismo (Di giovedì 25 febbraio 2021) Proprioche lasuie lepiattaforme del web in Australia è stata approvata da entrambi i rami del parlamento (l’ultimo passaggio c’è stato al senato giovedì 25 febbraio), sembrano iniziare i veri problemi per le forze politiche del Paese che hanno spinto per formulare la, gli editori che si aspettano da questo provvedimento un toccasana per la loro economia e lepiattaforme del web, sempre sornione ad attendere il varco in cui infilarsi sfruttando il loro strapotere. Il codiceAustralia approvato – o, per utilizzare la corretta denominazione, il Newsand Digital Platforms Mandatory Bargaining Code – è stato fortemente revisionato dopo il braccio di ferro tra Facebook e il governo nell’ultima settimana. ...

