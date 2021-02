La grande sfida Dem tra Zingaretti e Bonaccini passa per Barbara D’Urso (Di giovedì 25 febbraio 2021) Rai: stamattina alle 10 (e questa è la notizia) Andrea Caglieris (già vice capo a Torino) ha firmato come capo della Tgr Sardegna. Mediaset: ma Zingaretti sapeva o no ieri quando scriveva l’ormai ‘storico’ tweet di solidarietà a favore di Barbarella D’Urso (“hai portato la politica tra la gente”) chi sarebbe stato l’ospite d’onore domenica sera nella trasmissione “Live-Non è la D’Urso”? Se non lo sapeva (d’altra parte come dargli torto, la notizia è stata tenuta super riservata) glielo sveliamo noi: Stefano Bonaccini, ovvero l’arcirivale di Zinga per la segreteria PD. Quando si dice gli scherzi del destino… Leggi anche: 1. Zingaretti si dimette prima del Congresso? “È una scemenza”/ 2. Zingaretti apre al congresso. Ma se vince Bonaccini il partito è a rischio scissione Leggi su tpi (Di giovedì 25 febbraio 2021) Rai: stamattina alle 10 (e questa è la notizia) Andrea Caglieris (già vice capo a Torino) ha firmato come capo della Tgr Sardegna. Mediaset: masapeva o no ieri quando scriveva l’ormai ‘storico’ tweet di solidarietà a favore di Barbarella(“hai portato la politica tra la gente”) chi sarebbe stato l’ospite d’onore domenica sera nella trasmissione “Live-Non è la”? Se non lo sapeva (d’altra parte come dargli torto, la notizia è stata tenuta super riservata) glielo sveliamo noi: Stefano, ovvero l’arcirivale di Zinga per la segreteria PD. Quando si dice gli scherzi del destino… Leggi anche: 1.si dimette prima del Congresso? “È una scemenza”/ 2.apre al congresso. Ma se vinceil partito è a rischio scissione

