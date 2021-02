La giornalista cade dallo scivolo in diretta: il cameraman immortala la rovinosa gaffe e il video diventa virale (Di giovedì 25 febbraio 2021) “Eppure quando eravamo piccoli, l’altalena…” ma non fa in tempo a finire la frase che inciampa e cade rovinosamente a terra. È la scena immortalata in un video diventato virale in Rete in queste ore e rilanciato anche da Striscia la Notizia: protagonista, suo malgrado, una giornalista italiana, inviata in un parchetto per bambini. La cronista, microfono in mano, stava parlando avventurandosi su uno dei giochi, uno “scivolo-castello”, quando ha messo un piede in fallo sulla scaletta di legno ed è scivolata, finendo malamente a terra. Il tutto in diretta, con l’obiettivo della telecamera puntato addosso dal cameraman, che non ha potuto far altro che continuare a riprendere. Visualizza questo post su ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 25 febbraio 2021) “Eppure quando eravamo piccoli, l’altalena…” ma non fa in tempo a finire la frase che inciampa emente a terra. È la scenata in untoin Rete in queste ore e rilanciato anche da Striscia la Notizia: protagonista, suo malgrado, unaitaliana, inviata in un parchetto per bambini. La cronista, microfono in mano, stava parlando avventurandosi su uno dei giochi, uno “-castello”, quando ha messo un piede in fallo sulla scaletta di legno ed è scivolata, finendo malamente a terra. Il tutto in, con l’obiettivo della telecamera puntato addosso dal, che non ha potuto far altro che continuare a riprendere. Visualizza questo post su ...

isabfont : @GuidoMoltedo @repubblica La cosa peggiore è che la giornalista sia donna. Che cade nei peggiori stereotipi di un g… - Greta25671215 : @RosiPolimeni E qui cade lo stereotipo donna=isteria, l'unica cosa di cui dobbiamo ringraziare il giornalista. - albatrosday : @stanzaselvaggia Ma non cade solo per il Mes mi aspetto qualcosa di meglio da una giornalista come Lei -