«La gente se ‘mbriaca e se fa le canne» | scontro Salvini-Lucci su riapertura ristoranti Video

Leggi su ilprimatonazionale

(Di giovedì 25 febbraio 2021) Roma, 25 feb – Tra i temi all’ordine del giorno, in questo periodo c’è senz’altro ladeianche nella fascia oraria serale.perorata soprattutto da Matteo, ma non solo: la proposta del segretario leghista ha incontrato anche il favore di Stefano Bonaccini, governatore dell’Emilia-Romagna ed esponente in rapida ascesa del Partito democratico. Questo non vuol dire che siano tutti d’accordo, anzi. C’è un ampio fronte di persone che non ne vogliono sapere di riaperture e regole più flessibili. Tra questi c’è anche l’ex iena Enrico, che ha polemizzato proprio conin un faccia a faccia andato in onda su Rai3. Riaperture sì, riaperture no Nell’ultima puntata di Cartabianca, infatti,si sono ...