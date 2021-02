La fuga è improbabile ma regge tutto il film

Leggi su ilgiornale

(Di giovedì 25 febbraio 2021) Maurizio Acerbi Unche sulla carta è impegno politico, ma in cui tale lotta è fagocitata da un thriller che sembra fatto apposta per farti dimenticare la sua finalità Unche sulla carta è impegno politico, ma in cui tale lotta è fagocitata da un thriller che sembra fatto apposta per farti dimenticare la sua finalità. Qui, una tragedia umana come quella dell'Apartheid in Sudafrica viene sfiorata, quasi nascosta, pur essendo il presupposto che dovrebbere tutta la storia. In pratica, ladal carcere di Pretoria di tre attivisti pseudo-terroristi (non riescono nemmeno a distribuire dei volantini per strada, facendosi beccare al primo colpo), potrebbe essere quella di un qualsivoglia criminale, imprigionato per un reato qualsiasi. Della loro accusa vi dimenticherete dopo pochi minuti, ...