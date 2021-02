La fine rovinosa della giornalista italiana | sale sullo scivolo e si sfracella in diretta C' è Striscia | che disastro | Video

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 25 febbraio 2021) Ad andare per scivoli si impara a... scivolare.la notizia propone un cabaret di pasticcini e figuracce assortite, ovviamente tutte in favore di telecamera, e l'antico adagio riveduto e corretto si mostra sempre attuale. A "brillare", si fa per dire, è una povera, inviata in un parchetto per bambini. "Eppure quando eravamo piccoli, l'altalena...": la cronista non fa neppure in tempo a finire la frase, abbarbicata su un "castello" microfono in mano, che scivola dalla scaletta di legno e crollamente al suolo, accartocciandosi. Il cameraman, impietoso, non può far altro che continuare a girare, immortalando il momento per i posteri, anche se la ragazza stesa per terra sembra decisamente malridotta. Servirà da monito per i telespettatori: occhio a dove mettete i piedi, ...