La doppia strategia di Saltamartini: 'Compriamo vaccini con Friuli e Veneto e produciamoli nelle Marche' (Di giovedì 25 febbraio 2021) ANCONA - Il teorema dell'assessore vale doppio: la Regione sarebbe pronta ad acquistare vaccini e soprattutto serve produrli in Italia, nelle Marche in particolare. Con queste sue convinzioni Filippo ... Leggi su corriereadriatico (Di giovedì 25 febbraio 2021) ANCONA - Il teorema dell'assessore vale doppio: la Regione sarebbe pronta ad acquistaree soprattutto serve produrli in Italia,in particolare. Con queste sue convinzioni Filippo ...

Cappellin_R : @Pabos0 @IdQuod @MarcelloGavioli @micheleboldrin @albertobisin @liberioltre Caro Pabos non puoi fissarti sulla “par… - romatoday : I vaccini 'aggiornati' per le varianti Covid-19: doppia strategia, cosa succederà - giudicialex : @EmanueleBracco @silvia_i_ E comunque complessivamente non sta facendo male, certamente non benissimo. Ha scelto st… - SilviaMastripp2 : @amodio_enzo @sammieajo @fedeporfidi @gianninagio @CarloCalenda Non si tratta di optare per una strategia per avere… - mynasbornia : @Soleil_stasi Si infatti due settimane fa decantava la strategia dei zorzando dicendo che erano dei falsi ed ha app… -