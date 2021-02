La Commissione europea vuole prolungare di altri 10 anni lo stop ai costi extra di roaming (Di giovedì 25 febbraio 2021) Nel 2022 le norme che regolamentano il roaming nell’Unione europea scadranno, pertanto la Commissione europea ha proposto di adottare un nuovo regolamento sul roaming che proroghi di altri 10 anni attuali le condizioni che consentono ai cittadini dell’Unione di usufruire di una connessione mobile senza costi aggiuntivi quando viaggiano all’interno dei confini comunitari. Le tariffe di roaming nell’Unione sono sparite dal 15 giugno 2017 e, secondo le indagini di Eurobarometro, da allora quasi 170 milioni di cittadini europei hanno usufruito delle tariffe senza i costi di roaming. “Milioni di europei beneficiano dei vantaggi del roaming in tutta l’Unione europea senza ... Leggi su wired (Di giovedì 25 febbraio 2021) Nel 2022 le norme che regolamentano ilnell’Unionescadranno, pertanto laha proposto di adottare un nuovo regolamento sulche proroghi di10attuali le condizioni che consentono ai cittadini dell’Unione di usufruire di una connessione mobile senzaaggiuntivi quando viaggiano all’interno dei confini comunitari. Le tariffe dinell’Unione sono sparite dal 15 giugno 2017 e, secondo le indagini di Eurobarometro, da allora quasi 170 milioni di cittadini europei hanno usufruito delle tariffe senza idi. “Milioni di europei beneficiano dei vantaggi delin tutta l’Unionesenza ...

