La bufala sul video ‘India sta facendo’ che formatta lo smartphone (Di giovedì 25 febbraio 2021) Abbiamo segnalazioni in queste ore a proposito di un video chiamato “India lo sta facendo“, che in linea puramente teorica avrebbe la capacità di formattare il nostro smartphone. Si tratta in tutto e per tutti di una bufala, se non altro perché il testo virale risulta uguale a quella di alcuni mesi fa sull’Argentina, che abbiamo prontamente analizzato anche sul nostro magazine. Affinché si eviti la diffusione di inutile allarmismo sull’argomento, ho deciso dunque di approfondire un messaggio arrivato anche al sottoscritto pochi minuti fa. Il video “India lo sta facendo” è la classica bufala virale Sostanzialmente, il messaggio che gira questo giovedì su WhatsApp ci avverte che a breve potrebbe giungerci anche da contatti apparentemente fidati un video chiamato ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 25 febbraio 2021) Abbiamo segnalazioni in queste ore a proposito di unchiamato “India lo sta facendo“, che in linea puramente teorica avrebbe la capacità dire il nostro. Si tratta in tutto e per tutti di una, se non altro perché il testo virale risulta uguale a quella di alcuni mesi fa sull’Argentina, che abbiamo prontamente analizzato anche sul nostro magazine. Affinché si eviti la diffusione di inutile allarmismo sull’argomento, ho deciso dunque di approfondire un messaggio arrivato anche al sottoscritto pochi minuti fa. Il“India lo sta facendo” è la classicavirale Sostanzialmente, il messaggio che gira questo giovedì su WhatsApp ci avverte che a breve potrebbe giungerci anche da contatti apparentemente fidati unchiamato ...

Alessandro99mi : @lucaserafini4 @MilanNewsit Nell'articolo dice che il costo del personale in casa milan incide sul fatturato per il… - CamiRolli : RT @giansainato: Sta storia che nei ristoranti all’estero (ma spesso anche in Italia eh) scrivono sul menù “mozzarela di bufala” e poi ti p… - eisotero : RT @vitaindiretta: Mara Venier e la bufala sul marito morto: “È stata una giornata terribile per me e per Nicola” #LaVitaInDiretta https://… - GioGeneSharp : @Marco_dreams @Benny53984121 Rossano Sasso con la caccia al migrante, cavalcando una bufala e lanciando la caccia all'uomo sul territorio... - baldunggreen : #mensasenato Circola sul web uno scontrino di pranzo a mensa senato con prezzo di tagliata rucola parmigiano a 3.41… -