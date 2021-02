La Bambina che non Voleva Cantare, ma torna a Sanremo: Tecla Insolia ospite al Festival 2021. Il 10 marzo la fiction su Nada (Di giovedì 25 febbraio 2021) Tecla Insolia Quando Nada ha visto il volto di Tecla Insolia, prima ancora dei provini per il film tv La Bambina che non Voleva Cantare, le è piaciuto subito, era la persona giusta. E, infatti, la diciassettenne di Varese, con la sua timidezza e la grande voce, ha saputo rendere sullo schermo la sua sua storia e il suo vissuto; il pubblico di Rai 1 vedrà il biopic il 10 marzo, dopo il Festival di Sanremo, ma nel corso della conferenza stampa di presentazione di questa mattina la Insolia ha annunciato che sarà sul palco dell’Ariston per promuoverlo. Se lo scorso anno era in gara tra le Nuove Proposte, quest’anno la giovanissima cantante e attrice – è stata anche nel cast di Vite in ... Leggi su davidemaggio (Di giovedì 25 febbraio 2021)Quandoha visto il volto di, prima ancora dei provini per il film tv Lache non, le è piaciuto subito, era la persona giusta. E, infatti, la diciassettenne di Varese, con la sua timidezza e la grande voce, ha saputo rendere sullo schermo la sua sua storia e il suo vissuto; il pubblico di Rai 1 vedrà il biopic il 10, dopo ildi, ma nel corso della conferenza stampa di presentazione di questa mattina laha annunciato che sarà sul palco dell’Ariston per promuoverlo. Se lo scorso anno era in gara tra le Nuove Proposte, quest’anno la giovanissima cantante e attrice – è stata anche nel cast di Vite in ...

Raiofficialnews : “Il racconto di questo personaggio è travagliato, ma anche leggero. Nada canta per curare la madre che ama molto e… - noemiofficial : “Ora che non posso più tornare, a quando ero bambina ed ero salva da ogni male...e da te” GLICINE ?? Aspettando SanR… - PaoloSutera : Tutte le info su #LaBambinaCheNonVolevaCantare, il film-tv su #Nada in onda il 10 marzo 2021 su @RaiUno, su… - RepSpettacoli : Nada: 'Che emozione il film sulla mia vita, quella bambina sono davvero io' - GoldenBackstage : #Nada protagonista della nuova fiction 'La bambina che non voleva cantare', in onda su Rai1 mercoledì 10 marzo. Un… -