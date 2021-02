Kenneth Branagh come Boris Johnson: svelata la prima foto del film (Di giovedì 25 febbraio 2021) Kenneth Branagh vestirà i panni di Boris Johnson in This Sceptred Isle e Sky ha svelato la prima foto dell'attore che interpreterà il primo ministro inglese Kenneth Branagh è il protagonista di The Sceptred Isle, nuova serie Sky diretta da Michael Winterbottom. Nello show, Branagh vestirà i panni di Boris Johnson. Sky ha pubblicato la prima foto ufficiale tratta dalla serie e la somiglianza tra i due è davvero straordinaria. Prodotta da Fremantle, Passenger e Revolution films, The Sceptred Isle avrà Kenneth Branagh come suo protagonista nei panni di Boris Johnson. Sky ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 25 febbraio 2021)vestirà i panni diin This Sceptred Isle e Sky ha svelato ladell'attore che interpreterà il primo ministro ingleseè il protagonista di The Sceptred Isle, nuova serie Sky diretta da Michael Winterbottom. Nello show,vestirà i panni di. Sky ha pubblicato laufficiale tratta dalla serie e la somiglianza tra i due è davvero straordinaria. Prodotta da Fremantle, Passenger e Revolutions, The Sceptred Isle avràsuo protagonista nei panni di. Sky ...

cinemaniaco_fb : ?????????????? Kenneth Branagh come Boris Johnson: svelata la prima foto del film - ciakmag : Somiglianza impressionante! #KennethBranagh #BorisJohnson - GianlucaOdinson : This Sceptred Isle – Ecco Kenneth Branagh nei panni del Primo Ministro Boris Johnson - xxjmsx : RT @covragedrheart: ????? ?????? ??? ????? (????????) Emma Thompson e Kenneth Branagh, regista e allo stesso tempo attore principale, portano i… - 3cinematographe : This Sceptred Isle: Kenneth Branagh è irriconoscibile come Boris Johnson [FOTO] -