Juventus, rischio Verona: salta anche Morata? (Di giovedì 25 febbraio 2021) Periodo cruciale per la Juventus di Andrea Pirlo che dopo il successo ottenuto in casa contro il Crotone nel posticipo del lunedì sera, vuole proseguire sulla strada della vittoria ottenendo 3 punti preziosissimi al Bentegodi di Verona. Sfida da non sottovalutare quella contro la rognosa compagine veneta, che nel corso dell’attuale campionato è stata in grado di mettere in difficoltà tutte le big della nostra Serie A, soprattutto Milan e Napoli, incappate, rispettivamente, in un pareggio ed in una sconfitta. A farne le spese, durante il girone di andata, anche la stessa Juventus che non è andata oltre l’1-1 perdendo così due punti molto importanti per il prosieguo del torneo, concedendo alle due milanesi la possibilità di allungare in classifica. Andrea Pirlo, allenatore della Juventus ... Leggi su tuttojuve24 (Di giovedì 25 febbraio 2021) Periodo cruciale per ladi Andrea Pirlo che dopo il successo ottenuto in casa contro il Crotone nel posticipo del lunedì sera, vuole proseguire sulla strada della vittoria ottenendo 3 punti preziosissimi al Bentegodi di. Sfida da non sottovalutare quella contro la rognosa compagine veneta, che nel corso dell’attuale campionato è stata in grado di mettere in difficoltà tutte le big della nostra Serie A, soprattutto Milan e Napoli, incappate, rispettivamente, in un pareggio ed in una sconfitta. A farne le spese, durante il girone di andata,la stessache non è andata oltre l’1-1 perdendo così due punti molto importanti per il prosieguo del torneo, concedendo alle due milanesi la possibilità di allungare in classifica. Andrea Pirlo, allenatore della...

