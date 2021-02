Juventus | problemi in difesa | de Ligt fondamentale | ma il mercato…

(Di giovedì 25 febbraio 2021) Unache guarda a Verona con l’incubo delle assenze, soprattutto in. Saranno importanti i guai per mister Pirlo nella difficile trasferta di sabato sera, nell’anticipo valido per la 24° giornata di Serie A. Tanti, lo dicevamo, nella retroguardia bianconera, con i vari assenti Chiellini, Bonucci e Cuadrado, che saranno costretti a dare forfait per il prossimo impegno della. Una Juve che si affiderà, ancora una volta, al giovanissimo olandese Matthijs De, che ha ben figurato nell’ultima gara contro il Crotone e che, insieme a Demiral, dovrà difendere la retroguardia bianconera per la prossima sfida di campionato. Il giocatore, sempre richiestissimo sul mercato, è stato già blindato dalla Vecchia Signora che non avrebbe alcuna intenzione di lasciar andare il ...

: Pirlo dovrà sempre fare a meno di Bonucci, Cuadrado e Chiellini, con Dybala e Arthur che ... Fermo Iago Falque permuscolari, recuperabile invece Letizia. In dubbio Improta, già ...Grossidi formazione per la squadra di Gattuso che, in campionato, viene dalla sconfitta ... uno in meno dellaterza. Dall'altra parte troviamo la squadra portoghese che, in ...Neanche il viaggio a Barcellona dal professor Cugat ha chiarito quando Paulo Dybala potrà tornare in campo. Il dottore, uno dei migliori in questo campo, ha accertato che non ci sono complicanze al gi ...La calcificazione fra tibia e perone potrebbe essersi formata a seguito di qualche calcio subito dal giocatore.