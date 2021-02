Juventus | osservati speciali in casa Verona | Lovato | Barak e non solo

(Di giovedì 25 febbraio 2021) Calciomercato: nella sfida di sabato sera contro il, i bianconeri osserveranno con attenzioni diversi talenti interessanti Non sarà una sfida solamente di campo quella tra. Le due formazioni avranno modo di confrontarsi anche sul fronte mercato. Tanti, infatti, i talenti gialloblù che avranno occasione di mettersi in mostra, auspicandosi un eventuale futuro interesse della. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLASUNEWS 24 Uno degli– come spiega Tuttosport – sarà Matteo. Il difensore è stato accostato più forte alla Juve. Non passerà poi inosservato, che ha segnato 5 gol e fornito 3 assist. Discorso simile per Zaccagni, finito nel mirino del ...

Ultime Notizie dalla rete : Juventus osservati

Juventus News 24

... nella sfida di sabato sera contro il Verona, i bianconeri osserveranno con attenzioni diversi talenti interessanti Non sarà una sfida solamente di campo quella tra Verona e. Le due ...I due sarebbero stati pedinati edai militari nei vari andirivieni per accudire le ... Francesco Guidolin il tecnico che, dal Vicenza, ha rilanciato il giovane Sartor, in ombra nella: ...Calciomercato Juventus: nella sfida di sabato sera contro il Verona, i bianconeri osserveranno con attenzioni diversi talenti interessanti Non sarà una sfida solamente di campo quella tra Verona e Juv ...Il match di campionato di sabato sera tra Verona e Juventus potrebbe essere l'occasione giusta per le 2 squadre per parlare di Matteo Lovato, difensore centrale classe 2000 degli scaligeri.