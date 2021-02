Juventus, la nota sul bilancio. Liquidità di 38 milioni (Di giovedì 25 febbraio 2021) Il CdA ha approvato il primo semestre del bilancio della Juventus, spiegando come i bianconeri abbiano Liquidità sui conti correnti al 31 dicembre 2020 pari a 38 milioni. Le linee di credito utilizzate sono 225,3 milioni su 512,4. 85,5 milioni sono di finanziamenti, 71,8 per anticipazioni su contratti e crediti commerciali, 56,1 milioni di fideiussioni conto terzi e 11,9 a scoperti di conto corrente. L’indebitamento finanziario netto della Juventus è di 357,8 milioni, in miglioramento di 27,4 milioni rispetto all’anno scorso. Foto: Twitter Juventus L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 25 febbraio 2021) Il CdA ha approvato il primo semestre deldella, spiegando come i bianconeri abbianosui conti correnti al 31 dicembre 2020 pari a 38. Le linee di credito utilizzate sono 225,3su 512,4. 85,5sono di finanziamenti, 71,8 per anticipazioni su contratti e crediti commerciali, 56,1di fideiussioni conto terzi e 11,9 a scoperti di conto corrente. L’indebitamento finanziario netto dellaè di 357,8, in miglioramento di 27,4rispetto all’anno scorso. Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Ultime Notizie dalla rete : Juventus nota Christillin: "Europei solo in Inghilterra? Un'ipotesi' ROMA - " La stagione della Juventus se esce dalla Champions? Direi mediocre ". Evelina Christillin , membro aggiuntivo della UEFA nel Consiglio della FIFA e nota tifosa bianconera, non ha dubbi. Ai microfoni di Radio Punto ...

Inter, emerse cinque positività al Covid: il comunicato ... squadra in isolamento L'Inter ha emesso una nota ufficiale sui propri canali di comunicazione, ... con l'Inter che attualmente è in testa alla classifica, con il Milan e la Juventus che sono pronte a ...

ROMA - " La stagione della Juventus se esce dalla Champions? Direi mediocre ". Evelina Christillin , membro aggiuntivo della UEFA nel Consiglio della FIFA e nota tifosa bianconera, non ha dubbi. Ai microfoni di Radio Punto ... L'Inter ha emesso una nota ufficiale sui propri canali di comunicazione, ... con l'Inter che attualmente è in testa alla classifica, con il Milan e la Juventus che sono pronte a ... La Juventus ha archiviato il primo semestre a fine dicembre dell'esercizio 2020/2021 con una perdita più che raddoppiata a 113,7 milioni di euro scontando gli effetti del Covid-19 e della conseguente ...