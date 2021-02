Juventus, Kulusevski: “Sono qui grazie a mia sorella, vi spiego. Buffon? Mi racconta sempre una cosa” (Di giovedì 25 febbraio 2021) Giocare alla Juve è un sogno per me.Queste le parole di Dejan Kulusevski, ala offensiva della Juventus intervenuto in merito ad alcuni temi riguardanti i suoi primi mesi in bianconero e non solo. Arrivato nella scorsa finestra estiva di calciomercato dal Parma, il classe 2000 sta dimostrando di avere grandi doti tecniche e tattiche, adattandosi perfettamente al gioco imposto dal tecnico Andrea Pirlo. Nel corso di una diretta Instagram insieme a CalcioShop, il numero 44 della Vecchia Signora ha raccontato ai presenti com'è nata la sua passione per il calcio e come si sta trovando in un ambiente di prim’ordine come quello bianconero. Ecco le sue parole:"Ero molto piccolo e mia sorella giocava a pallone, io volevo fare come lei. Ho iniziato così e mi è piaciuto. Dovrei ringraziarla, almeno un po'. Vedevo ovunque foto di ... Leggi su mediagol (Di giovedì 25 febbraio 2021) Giocare alla Juve è un sogno per me.Queste le parole di Dejan, ala offensiva dellaintervenuto in merito ad alcuni temi riguardanti i suoi primi mesi in bianconero e non solo. Arrivato nella scorsa finestra estiva di calciomercato dal Parma, il classe 2000 sta dimostrando di avere grandi doti tecniche e tattiche, adattandosi perfettamente al gioco imposto dal tecnico Andrea Pirlo. Nel corso di una diretta Instagram insieme a CalcioShop, il numero 44 della Vecchia Signora hato ai presenti com'è nata la sua passione per il calcio e come si sta trovando in un ambiente di prim’ordine come quello bianconero. Ecco le sue parole:"Ero molto piccolo e miagiocava a pallone, io volevo fare come lei. Ho iniziato così e mi è piaciuto. Dovrei ringraziarla, almeno un po'. Vedevo ovunque foto di ...

