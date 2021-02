Juventus, il Covid costa 50 milioni (in sei mesi) (Di giovedì 25 febbraio 2021) La pandemia sta costando decine di milioni di euro ai club, miliardi all'intero sistema. Uno tsunami che colpisce indistintamente tutti e che sta mettendo in difficoltà anche i club più solidi. La semestrale della Juventus si è chiusa, ad esempio, con un passivo di 113,7 milioni di euro, oltre il doppio rispetto al meno 50,3 di un anno fa. E di questi 63 milioni che ballano in negativo, la quasi totalità può essere ricondotta all'impatto del Covid sul calcio. Lo scrivono gli amministratori bianconeri dettagliando un documento che preannuncia lacrime e sangue anche per i prossimi mesi, considerato che l'intero esercizio 2020-2021, che chiuderà il prossimo 30 giugno, è atteso in perdita e fortemente influenzato dal contesto generale: "Il protrarsi della pandemia ha ... Leggi su panorama (Di giovedì 25 febbraio 2021) La pandemia stando decine didi euro ai club, miliardi all'intero sistema. Uno tsunami che colpisce indistintamente tutti e che sta mettendo in difficoltà anche i club più solidi. La semestrale dellasi è chiusa, ad esempio, con un passivo di 113,7di euro, oltre il doppio rispetto al meno 50,3 di un anno fa. E di questi 63che ballano in negativo, la quasi totalità può essere ricondotta all'impatto delsul calcio. Lo scrivono gli amministratori bianconeri dettagliando un documento che preannuncia lacrime e sangue anche per i prossimi, considerato che l'intero esercizio 2020-2021, che chiuderà il prossimo 30 giugno, è atteso in perdita e fortemente influenzato dal contesto generale: "Il protrarsi della pandemia ha ...

