Juventus, Dybala ancora out in Champions League? La situazione (Di giovedì 25 febbraio 2021) Paulo Dybala ancora fuori per problemi al ginocchio. Ieri il consulto a Barcellona, ma potrebbe non farcela per la Champions Dopo quasi 50 giorni, Paulo Dybala è ancora fuori per problemi al ginocchio. Ieri il giocatore argentino ha incontrato il professor Cugat a Barcellona: lo specialista ha messo a punto delle terapie adeguate per ridurre il dolore e permettere alla Joya di tornare in campo. PER TUTTE LE NOTIZIE SULLA JUVE VAI SU JuventusNEWS24 Alle 12 partite saltate potrebbero però aggiungersi anche Spezia, Lazio e Porto, come spiega il Corriere dello Sport. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di giovedì 25 febbraio 2021) Paulofuori per problemi al ginocchio. Ieri il consulto a Barcellona, ma potrebbe non farcela per laDopo quasi 50 giorni, Paulofuori per problemi al ginocchio. Ieri il giocatore argentino ha incontrato il professor Cugat a Barcellona: lo specialista ha messo a punto delle terapie adeguate per ridurre il dolore e permettere alla Joya di tornare in campo. PER TUTTE LE NOTIZIE SULLA JUVE VAI SUNEWS24 Alle 12 partite saltate potrebbero però aggiungersi anche Spezia, Lazio e Porto, come spiega il Corriere dello Sport. Leggi su Calcionews24.com

ZZiliani : Da #CrotoneJuve a #JuveCrotone, cioè dalla lite tra #Dybala e #Paratici (per il trattamento riservato a Paulo da… - Gazzetta_it : Il ginocchio e la partita del rinnovo: i pensieri che turbano la #Joya #Dybala Consulto a #Barcellona da #Cugat… - Glongari : #Juventus Paulo #Dybala atterra Torino dopo avere effettuato un consulto a Barcellona per fare luce sui suoi proble… - giuliaebbbasta : - infoitsport : Juventus, ansia per Dybala: visita lampo a Barcellona, cosa succede -