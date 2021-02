Jessica Solari è volata giù dalla scarpata. E non l’hanno ritrovata fino alla mattina successiva (Di venerdì 26 febbraio 2021) E’ volata dalla scarpata dopo aver perso il controllo dell’automobile: Jessica Solari viveva a Genova ed era ben nota nel mondo del fitness, la sua grande passione. Un volo dalla scarpata in auto: così Jessica Solari ha perso la vita, andando ad aggiungere tragicamente il suo nome alla lista di persone decedute a causa di un L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di venerdì 26 febbraio 2021) E’dopo aver perso il controllo dell’automobile:viveva a Genova ed era ben nota nel mondo del fitness, la sua grande passione. Un voloin auto: cosìha perso la vita, andando ad aggiungere tragicamente il suo nomelista di persone decedute a causa di un L'articolo proviene da Leggilo.org.

BabboleoNews : #Mezzanego. I #funerali di Jessica Solari, la giovane che ha perso la vita in un incidente sulla 586 nella notte tr… - ultima_ora : RT @ultimenotizie: Tragedia in provincia di #Genova dove una ragazza di 26 anni, Jessica Solari, è morta stamattina intorno alle 6 in un in… - primocanale : Mezzanego, volo fatale di 20 metri con l'auto: addio alla 26enne Jessica Solari - mariagrosso : RT @ultimenotizie: Tragedia in provincia di #Genova dove una ragazza di 26 anni, Jessica Solari, è morta stamattina intorno alle 6 in un in… - ninnitarantino : RT @genovatoday: Schianto mortale a Mezzanego, addio a Jessica Solari -

Ultime Notizie dalla rete : Jessica Solari Mezzanego, sabato l'addio a Jessica Solari: "Nessun'altra auto coinvolta" Mezzanego " Si svolgeranno sabato, alle 10, nella parrocchia di Borgonovo , i funerali di Jessica Solari, la body - builder di 26 anni morta in un tragico incidente stradale nella notte fra domenica e lunedì, a Mezzanego, in località Prati. Nella stessa chiesa, venerdì, nel tardo ...

Incidente mortale a Mezzanego, i famigliari di Jessica: 'Se qualcuno si fosse affacciato alla finestra poteva essere salvata' Mezzanego. E' un dolore misto a rabbia quello che travolge a 24 ore dal tragico schianto, i famigliari di Jessica Solari, la 26enne morta la scorsa notte dopo aver perso il controllo della sua auto a Mezzanego . Jessica quella sera aveva avvertito la madre in tarda serata per dirle che sarebbe arrivata a ...

Sabato l’addio a Jessica Solari morta nell’incidente a Mezzanego Il Secolo XIX Mezzanego la gente ricorda “Jessica una persona davvero speciale” I ricordi commossi di chi conosceva la ventiseienne Solari. Attesa per l’autopsia. Indagini sulla dinamica dello schianto ...

Genova, dopo la tragica morte di Jessica Solari, i familiari hanno deciso di rompere il silenzio Le parole dei familiari di Jessica Solari, la ragazza morta a soli 26 a causa di un grave incidente: per loro si sarebbe potuta salvare ...

Mezzanego " Si svolgeranno sabato, alle 10, nella parrocchia di Borgonovo , i funerali di, la body - builder di 26 anni morta in un tragico incidente stradale nella notte fra domenica e lunedì, a Mezzanego, in località Prati. Nella stessa chiesa, venerdì, nel tardo ...Mezzanego. E' un dolore misto a rabbia quello che travolge a 24 ore dal tragico schianto, i famigliari di, la 26enne morta la scorsa notte dopo aver perso il controllo della sua auto a Mezzanego .quella sera aveva avvertito la madre in tarda serata per dirle che sarebbe arrivata a ...I ricordi commossi di chi conosceva la ventiseienne Solari. Attesa per l’autopsia. Indagini sulla dinamica dello schianto ...Le parole dei familiari di Jessica Solari, la ragazza morta a soli 26 a causa di un grave incidente: per loro si sarebbe potuta salvare ...