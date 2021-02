Jannik Sinner il talento del tennis italiano ha trovato l’amore (Di giovedì 25 febbraio 2021) L’altoatesino non sta vivendo un momento al top dal punto di vista tennistico Jannick Sinner aveva iniziato l’anno al meglio, vincendo il suo secondo torneo in Australia a Melbourne. Il giorno dopo, nemmeno il tempo di incordare la racchetta era di nuovo in campo per il primo turno degli Australian Open: la fatica del torneo precedente si è sentita eccome e così la promessa del tennis italiano (numero 34 della classifiche ATP) è uscito prematuramente dal primo Slam. Rammarico ma testa agli impegni successivi: in settimana, esattamente ieri, ha perso al primo turno di Montpellier a causa di un fastidio alla schiena. Un inizio di stagione fatto di alti e bassi in cui però sembrerebbe che il tennista, che nei break ama mangiare carote, abbia trovato l’amore. Secondo ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 25 febbraio 2021) L’altoatesino non sta vivendo un momento al top dal punto di vistatico Jannickaveva iniziato l’anno al meglio, vincendo il suo secondo torneo in Australia a Melbourne. Il giorno dopo, nemmeno il tempo di incordare la racchetta era di nuovo in campo per il primo turno degli Australian Open: la fatica del torneo precedente si è sentita eccome e così la promessa del(numero 34 della classifiche ATP) è uscito prematuramente dal primo Slam. Rammarico ma testa agli impegni successivi: in settimana, esattamente ieri, ha perso al primo turno di Montpellier a causa di un fastidio alla schiena. Un inizio di stagione fatto di alti e bassi in cui però sembrerebbe che ilta, che nei break ama mangiare carote, abbia. Secondo ...

