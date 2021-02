Jahn Regensburg-SC Paderborn venerdì | ore 18 | 30 | formazioni | quote | pronostici

Leggi su infobetting

(Di giovedì 25 febbraio 2021) I padroni di casa non vincono da quasi un mese, per la precisione da quattro partite di campionato perché in coppa di Germania hanno passato il turno contro il Colonia anche se ai calci di rigore. Quando mancano dodici giornate alla fine, il vantaggio sulla terzultima è di sei punti: non sono pochi ma nemmeno InfoBetting: Scommesse Sportive e