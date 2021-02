Itek presenta ben 8 nuovi prodotti | ecco di cosa si tratta

Leggi su tuttotek

(Di giovedì 25 febbraio 2021) Il produttore, si è posto un obiettivo, incrementare il parco. Lo fando tastiere meccaniche ad una mano e tanto altro Ben 8ha annunciato, tra mouse e tastiere scopriamo la nuova offerta della casa specializzata in accessori e periferiche. In particolare sono 5 nuove tastiere e 3 mouse. A fare da capolista il particolareX40, una tastiera meccanica a una mano, compatibile con la maggior parte delle console in commercio, oltre ovviamente che a PC desktop e portatili.X40 è una tastiera dotata dei switch ottici Light Strike, serie arancio, che usano sensori infrarossi per attivare il click offrendo un tempo di risposta di soli 0,2ms e garantendo oltre 100 milioni di click. Questa periferica è dotata di poggia polso ...