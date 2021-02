Italrugby, Smith annuncia la formazione per il match contro l’Irlanda (Di giovedì 25 febbraio 2021) Franco Smith, Capo Allenatore della Nazionale Italiana Rugby, ha ufficializzato la formazione che affronterà l’Irlanda allo Stadio Olimpico di Roma nella giornata di sabato 27 febbraio alle 15.15, match valido per la terza giornata del Guinness Sei Nazioni 2021. E’ il confronto numero 33 tra le due squadre. L’arbitro del match sarà il francese Mathieu Raynal. Nessun cambiamento nel XV titolare schierato nell’ultimo match contro l’Inghilterra: triangolo allargato formato da Trulla, Sperandio e Ioan, coppia di centri formata da Brex e Canna. In mediana il duo Varney-Garbisi. In terza linea la maglia numero 8 sarà indossata da Lamaro con Negri e Meyer a completare il reparto. In seconda linea Sisi e Lazzaroni, mentre Luca Bigi sarà affiancato da Riccioni e Lovotti. In ... Leggi su sportface (Di giovedì 25 febbraio 2021) Franco, Capo Allenatore della Nazionale Italiana Rugby, ha ufficializzato lache affronteràallo Stadio Olimpico di Roma nella giornata di sabato 27 febbraio alle 15.15,valido per la terza giornata del Guinness Sei Nazioni 2021. E’ il confronto numero 33 tra le due squadre. L’arbitro delsarà il francese Mathieu Raynal. Nessun cambiamento nel XV titolare schierato nell’ultimol’Inghilterra: triangolo allargato formato da Trulla, Sperandio e Ioan, coppia di centri formata da Brex e Canna. In mediana il duo Varney-Garbisi. In terza linea la maglia numero 8 sarà indossata da Lamaro con Negri e Meyer a completare il reparto. In seconda linea Sisi e Lazzaroni, mentre Luca Bigi sarà affiancato da Riccioni e Lovotti. In ...

Federugby : ?? #Italrugby Il XV scelto da Franco #Smith per scendere in campo sabato allo Stadio Olimpico con l'Irlanda ?… - sportface2016 : #Italrugby | #Smith annuncia la formazione per il match contro l'Irlanda - Rugbymeet : ???? Smith conferma il XV sceso in campo a Twickenham Rientrano in azzurro Mattia Bellini e Michael Braley . Tutti i… - MassimoBonzo : RT @Federugby: ?? #Italrugby Il XV scelto da Franco #Smith per scendere in campo sabato allo Stadio Olimpico con l'Irlanda ? - fashy_rugby : RT @Federugby: ?? #Italrugby Il XV scelto da Franco #Smith per scendere in campo sabato allo Stadio Olimpico con l'Irlanda ? -

Ultime Notizie dalla rete : Italrugby Smith ITALRUGBY, SMITH ANNUNCIA IL XV PER L'IRLANDA Contro l'Irlanda puntiamo a mostrare lo stesso atteggiamento mostrato nell'ultimo match con l'obiettivo di fare un ulteriore passo in avanti nel percorso di crescita" ha dichiarato Smith. Questa la ...

Italrugby, Allan salta l'Irlanda L'avvicinamento alla sfida contro l'Irlanda, calcio d'inizio sabato 27 alle 15:15 allo Stadio Olimpico di Roma, non prosegue nel migliore dei modi per l'Italia. Franco smith ha perso Tommaso Allan (in foto con il sannita Canna), pedina che poteva essere utilissima a partita in corso per dare il cambio a Garbisi. 'Lo staff medico della Nazionale Italiana Rugby ha ...

Italrugby, Smith annuncia la formazione per il match contro l'Irlanda Sportface.it Italrugby, Smith annuncia la formazione per il match contro l’Irlanda Franco Smith ha ufficializzato la formazione che affronterà l’Irlanda allo Stadio Olimpico di Roma nella giornata di sabato 27 febbraio alle 15.15 ...

Pierre Bruno: "Contro gli Ospreys dovremo essere molto agguerriti"- Video Il trequarti ala delle Zebre, Pierre Bruno, soddisfatto delle prestazioni sia di squadra che personali degli ultimi mesi, racconta la convocazione nell’Italrugby di capitan Bigi a gennaio: “La chiamat ...

Contro l'Irlanda puntiamo a mostrare lo stesso atteggiamento mostrato nell'ultimo match con l'obiettivo di fare un ulteriore passo in avanti nel percorso di crescita" ha dichiarato. Questa la ...L'avvicinamento alla sfida contro l'Irlanda, calcio d'inizio sabato 27 alle 15:15 allo Stadio Olimpico di Roma, non prosegue nel migliore dei modi per l'Italia. Francoha perso Tommaso Allan (in foto con il sannita Canna), pedina che poteva essere utilissima a partita in corso per dare il cambio a Garbisi. 'Lo staff medico della Nazionale Italiana Rugby ha ...Franco Smith ha ufficializzato la formazione che affronterà l’Irlanda allo Stadio Olimpico di Roma nella giornata di sabato 27 febbraio alle 15.15 ...Il trequarti ala delle Zebre, Pierre Bruno, soddisfatto delle prestazioni sia di squadra che personali degli ultimi mesi, racconta la convocazione nell’Italrugby di capitan Bigi a gennaio: “La chiamat ...