Isola dei Famosi | inviato Massimiliano Rosolino Tra i concorrenti | youtuber | attori e figli d’arte

(Di giovedì 25 febbraio 2021) L’annuncio è arrivato nemmeno 24 ore fa dai canali social de L’dei. L’di questa edizione del reality, in partenza a breve su Canale 5, sarà, 42 anni. Che ha subito postato su Instagram l’annuncio della sua prossima avventura., da tempo volto noto della tv Un campione olimpico, certo, ma da qualche anno a questa parte l’ex nuotatore si è “riciclato” benissimo anche come personaggio televisivo. Il suo mix australo-napoletano, che detto così potrebbe sembrare stranamente assortito, è vincente in tv: fisico e colori da vichingo grazie all’eredità di mamma Carolyn, e un sorriso scanzonato e una parlata cadenzata ereditati da papà Salvatore. Leggi anche ...

simone_paciello : Saró un concorrente dell’isola dei famosi!?? Ancora devo razionalizzare tutto ciò ma credo che solo una volta sbarca… - IsolaDeiFamosi : Awed è ufficialmente un concorrente della nuova edizione di #Isola Dei Famosi?? ?? @simone_paciello - trash_italiano : Isola dei Famosi 2021: Andrea Cerioli entra nel cast! - BITCHYFit : Elisa Isoardi: “Ecco perché ho accettato L’Isola dei Famosi” - infoitcultura : Isola dei famosi al via: la lista dei vip in Honduras con la Blasi -

In una lunga intervista rilasciata al 'Corriere della Sera', Elisa Isoardi ha parlato dell'imminente avventura che la aspetta all'Famosi . La conduttrice ha deciso di partecipare alla quindicesima edizione dell'adventure game condotto da Ilary Blasi . L' ex fidanzata di Matteo Salvini sta trascorrendo gli ultimi giorni ...Massimiliano Rosolino partirà per l'Honduras come inviato della prosisma eidzione dell'Isola dei Fmaosi, in poartenza a breve su Canale 5 ...