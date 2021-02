Isola dei Famosi | c’è il nome ufficiale dell’inviato | a sorpresa spunta lo sportivo

Leggi su solonotizie24

(Di giovedì 25 febbraio 2021)dei2021 – Solonotizie24Riflettori puntati sull’deiil cui invioè previsto per il prossimo 15 marzo 2021. La lista dei concorrenti ufficiali si arricchisce sempre di più, ma le comunicazioni non finisco qui. Un notoè l’inviatodel reality show. Nel corso delle ultime settimane i riflettori del gossip sono stati concentrati sul nuovo cast di naufraghi che avremo modo di vedere all’deidal mese di marzo in poi. L’attenzione mediatica si concentra sui primi nomi ufficiali e non solo, dato che a partire in vista dell’Honduras sarà anche un notoe opinionista televisivo. L’uomo giusto per Ilary Blasi, dunque, è proprio lui ...