Investimenti green in Italia e per l’Italia. L’agenda per la transizione secondo Testa (Enea) (Di giovedì 25 febbraio 2021) Il segnale che serviva, all’Italia ma un po’ a tutta Europa. Con il governo di Mario Draghi nasce ufficialmente il ministero per la transizione Ecologica, affidato alle cure di Roberto Cingolani, affiancato, da ieri sera, dai sottosegretari Ilaria Fontana e Vannia Gava. Scelta azzeccata e non solo perché il nome suona bene, dice a Formiche.net Federico Testa, presidente dell’Enea, l’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie e lo sviluppo, alla sua prima sortita sulla stampa dalla nascita del governo. D’altronde, questi sono i tempi della tecnologia applicata alla green economy, binomio che qualcuno chiama già green tech. Appellativi a parte, il messaggio di fondo è che bisogna guardare avanti, per trasformare un Paese ancorato per secoli al carbone e al petrolio, in un Paese ... Leggi su formiche (Di giovedì 25 febbraio 2021) Il segnale che serviva, all’ma un po’ a tutta Europa. Con il governo di Mario Draghi nasce ufficialmente il ministero per laEcologica, affidato alle cure di Roberto Cingolani, affiancato, da ieri sera, dai sottosegretari Ilaria Fontana e Vannia Gava. Scelta azzeccata e non solo perché il nome suona bene, dice a Formiche.net Federico, presidente dell’, l’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie e lo sviluppo, alla sua prima sortita sulla stampa dalla nascita del governo. D’altronde, questi sono i tempi della tecnologia applicata allaeconomy, binomio che qualcuno chiama giàtech. Appellativi a parte, il messaggio di fondo è che bisogna guardare avanti, per trasformare un Paese ancorato per secoli al carbone e al petrolio, in un Paese ...

c_appendino : 4 miliardi di investimento e 4mila posti di lavoro. Un nuovo insediamento che conferma l'attrattività del nostro t… - Exportiamo : ???? Con il nuovo #GreenPlan2030 ??#Singapore mira a diventare un hub per gli investimenti sostenibili, aprendo opport… - sosesocial : In #rassegnastampa su @sole24ore #daleggere i numeri di @Assolombarda per Milano: -11% di valore aggiunto nel 2020… - Morelli_MarcoV : RT @MercerItaly: Il 5% dei responsabili #HR italiani sta ripensando ai propri investimenti in ottica di sostenibilità. Oggi la ricerca Glob… - green_milano : RT @stefano_venturi: Nel Recovery plan #economiacircolare dovrà essere al centro degli investimenti per la ripresa ????. La Commissione ???? ne… -

Ultime Notizie dalla rete : Investimenti green Saipem, Cao: "Manteniamo focus su decarbonizzazione, rinnovabili e idrogeno" ... Cao ha confermato una visione di una Saipem sempre più "green" , non solo nel modo di operare ma ...che sia molto legato a sviluppo delle rinnovabili e questo è quello che guiderà gli investimenti ". A ...

Expo Dubai: Terna partner del Padiglione Italia ... con quasi 9 miliardi di euro di investimenti, rappresenta l'impegno economico più alto mai ... Nel confronto di idee e di progetti per il futuro 'green' che vivremo per i 6 mesi della prossima ...

C'è un bonus anche per investire nelle startup green La Repubblica Nuovi partenariati europei e investimenti Ue per quasi 10 miliardi di euro a favore delle transizioni verde e digitale La Commissione ha proposto di istituire 10 nuovi partenariati europei tra l'Unione europea, gli Stati membri e/o l'industria. L'obiettivo è quello di accelerare la transizione verso un'Europa verde, c ...

Recovery Fund, 24Ore Business School: la sfida di ricostruire con la sostenibilità Il tema della sostenibilità in questi ultimi mesi è diventato di stretta attualità e fondamentale importanza, al centro delle agende politiche e ...

... Cao ha confermato una visione di una Saipem sempre più "" , non solo nel modo di operare ma ...che sia molto legato a sviluppo delle rinnovabili e questo è quello che guiderà gli". A ...... con quasi 9 miliardi di euro di, rappresenta l'impegno economico più alto mai ... Nel confronto di idee e di progetti per il futuro '' che vivremo per i 6 mesi della prossima ...La Commissione ha proposto di istituire 10 nuovi partenariati europei tra l'Unione europea, gli Stati membri e/o l'industria. L'obiettivo è quello di accelerare la transizione verso un'Europa verde, c ...Il tema della sostenibilità in questi ultimi mesi è diventato di stretta attualità e fondamentale importanza, al centro delle agende politiche e ...