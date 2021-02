Inter, sospeso in Cina il titolo Suning. Novità in vista? (Di giovedì 25 febbraio 2021) Il titolo Suning è stato sospeso alla Borsa di Shenzhen in attesa di comunicazioni dall'azienda che potrebbero arrivare alla riapertura dei mercati in Cina. Leggi su gazzetta (Di giovedì 25 febbraio 2021) Ilè statoalla Borsa di Shenzhen in attesa di comunicazioni dall'azienda che potrebbero arrivare alla riapertura dei mercati in

Gazzetta_it : #Inter, sospeso il titolo #Suning. Novità in vista? - miagmarsuren : RT @Gazzetta_it: #Inter, sospeso il titolo #Suning. Novità in vista? - Yuro_23 : RT @Gazzetta_it: #Inter, sospeso il titolo #Suning. Novità in vista? - clarence_von : RT @Gazzetta_it: #Inter, sospeso il titolo #Suning. Novità in vista? - marcovarini : RT @Gazzetta_it: #Inter, sospeso il titolo #Suning. Novità in vista? -