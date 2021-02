Inter, sospeso il titolo Suning in Cina. Attese comunicazioni alla riapertura dei mercati (Di giovedì 25 febbraio 2021) C’è grande attesa per delle possibili novità che potrebbero arrivare dalla Cina e che potrebbero riguardare anche l’Inter. Il titolo di Suning è infatti stato sospeso alla Borsa di Shenzen, dopo che l’azienda ha annunciato un’operazione di trasferimento di circa il 20-25% del capitale. Ciò vorrebbe dire che si assisterebbe ad un cambio del controllo, che oggi per poco più del 50% fa capo alla famiglia Zhang. Sono molte le ipotesi che sono circolate in queste ore, da una possibile entrata dello Stato all’ombra di Jack Ma, fondatore di Alibaba. Nuove comunicazioni da parte di Suning potrebbero arrivare alla riapertura dei mercati. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 25 febbraio 2021) C’è grande attesa per delle possibili novità che potrebbero arrivare de che potrebbero riguardare anche l’. Ildiè infatti statoBorsa di Shenzen, dopo che l’azienda ha annunciato un’operazione di trasferimento di circa il 20-25% del capitale. Ciò vorrebbe dire che si assisterebbe ad un cambio del controllo, che oggi per poco più del 50% fa capofamiglia Zhang. Sono molte le ipotesi che sono circolate in queste ore, da una possibile entrata dello Stato all’ombra di Jack Ma, fondatore di Alibaba. Nuoveda parte dipotrebbero arrivaredei. SportFace.

