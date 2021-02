India e Pakistan hanno annunciato un cessate il fuoco sul Kashmir per la prima volta in quasi vent’anni (Di giovedì 25 febbraio 2021) Giovedì gli eserciti di India e Pakistan hanno annunciato di avere raggiunto un accordo di cessate il fuoco lungo il confine non ufficiale che divide i due paesi nella regione del Kashmir, che è rivendicata da entrambi. Pur non essendo Leggi su ilpost (Di giovedì 25 febbraio 2021) Giovedì gli eserciti didi avere raggiunto un accordo diillungo il confine non ufficiale che divide i due paesi nella regione del, che è rivendicata da entrambi. Pur non essendo

aniryllis : RT @ilpost: India e Pakistan hanno annunciato un cessate il fuoco sul Kashmir per la prima volta in quasi vent’anni - gemin_steven98 : RT @ilpost: India e Pakistan hanno annunciato un cessate il fuoco sul Kashmir per la prima volta in quasi vent’anni - CanzioDusi : RT @ilpost: India e Pakistan hanno annunciato un cessate il fuoco sul Kashmir per la prima volta in quasi vent’anni - ilpost : India e Pakistan hanno annunciato un cessate il fuoco sul Kashmir per la prima volta in quasi vent’anni - FacuFreyre : RT @EzioSavasta: #Qatar: 6500 lavoratori del #Pakistan #Bangladesh #India #Nepal #SriLanka sono morti preparando i #Mondiali2022 Ma il bil… -