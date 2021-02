India e Pakistan hanno annunciato un cessate il fuoco per la prima volta in quasi vent’anni (Di giovedì 25 febbraio 2021) Sarà in vigore lungo il confine tra i due paesi nella regione del Kashmir, rivendicata da entrambi i governi Leggi su ilpost (Di giovedì 25 febbraio 2021) Sarà in vigore lungo il confine tra i due paesi nella regione del Kashmir, rivendicata da entrambi i governi

ilpost : India e Pakistan hanno annunciato un cessate il fuoco sul Kashmir per la prima volta in quasi vent’anni - Barbara68545184 : RT @ilpost: India e Pakistan hanno annunciato un cessate il fuoco sul Kashmir per la prima volta in quasi vent’anni - ilnida : RT @ilpost: India e Pakistan hanno annunciato un cessate il fuoco sul Kashmir per la prima volta in quasi vent’anni - tittimaestra : RT @ilpost: India e Pakistan hanno annunciato un cessate il fuoco sul Kashmir per la prima volta in quasi vent’anni - controversjal : RT @ilpost: India e Pakistan hanno annunciato un cessate il fuoco sul Kashmir per la prima volta in quasi vent’anni -