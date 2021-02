Indagine Asl, Confederazione Misericordie scarica associazione Caivano: “Uscita nel 2016” (Di giovedì 25 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiCaivano (Na) – “La Misericordia di Caivano non è aderente alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia, e pertanto nulla ha a che vedere con il movimento delle Misericordie generalmente inteso”. Lo spiega la Confederazione delle Misericordie con una nota, a firma del presidente facente funzioni Ugo Bellini, in cui prende nettamente le distanze dalla Misericordia di Caivano (Napoli), associazione coinvolta nell’Indagine della Procura di Napoli Nord sul giro di mazzette in cambio di appalti ruotante attorno al Dipartimento di Salute Mentale (Dsm) dell’Asl di Caserta; tra le 12 persone arrestate, oltre all’ex funzionario del Dsm, e ad altri lavoratori in servizio all’Asl, figura ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 25 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti(Na) – “La Misericordia dinon è aderente allaNazionale delled’Italia, e pertanto nulla ha a che vedere con il movimento dellegeneralmente inteso”. Lo spiega ladellecon una nota, a firma del presidente facente funzioni Ugo Bellini, in cui prende nettamente le distanze dalla Misericordia di(Napoli),coinvolta nell’della Procura di Napoli Nord sul giro di mazzette in cambio di appalti ruotante attorno al Dipartimento di Salute Mentale (Dsm) dell’Asl di Caserta; tra le 12 persone arrestate, oltre all’ex funzionario del Dsm, e ad altri lavoratori in servizio all’Asl, figura ...

