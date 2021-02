Incidente a Matera | impatto frontale auto-camion | ci sarebbe una vittima

Ultime Notizie dalla rete : Incidente Matera

Teleclubitalia

Le cause dell'sono in via di accertamento. L'allarme è stato dato da alcuni vicini che hanno avvisato i Carabinieri e il 118, ma per l'anziano non c'è stato nulla da fare.Costo medio di un: si ripercuote sulle Rca Il costo medio di unè fondamentale: ...47% e 4,66%) oltre che a, Cosenza, Campobasso e Lecce, con valori compresi tra 4,6% e 4,8%. ...La 16.a giornata del girone B di A2 propone stasera al Palabarsacchi un’interessante sfida in chiave locale. Alle 21 si affrontano la capolista Cgc Viareggio e una Rotellistica Camaiore in crescita do ...MARCONIA DI PISTICCI – Ha perso il controllo della sua motozappa mentre la guidava nel suo podere ed è morto sul colpo. E’ accaduto a Tinchi ad un uomo di Marconia di Pisticci rimasto schiacciato con ...