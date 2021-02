In Lombardia «vaccinazioni di guerra» contro i focolai: «Intervento tardivo. Non ci sono le dosi» – L’intervista (Di giovedì 25 febbraio 2021) Dal 18 al 24 febbraio, dunque nella prima settimana di operatività del piano vaccinale contro il Coronavirus messo a punto da Regione Lombardia e coordinato da Guido Bertolaso, hanno ricevuto la prima dose 73.519 cittadini. In media circa 10.500 al giorno. Fra loro ci sono 29.980 over 80 e 43.539 under 80. Hanno ricevuto anche la seconda dose 887 over 80 e 2.292 under 80, per un totale di 3.179 persone. In attesa che entrino in campo anche le strutture private convenzionate, ieri il Pirellone ha dovuto però rimodulare in corsa il suo piano per tentare di arginare la terza ondata che ha investito la provincia di Brescia. Obiettivo: creare con i vaccini, e non con un lockdown, una sorta di “cordone sanitario”. Si comincia domani con 23 comuni tra Bergamo e Brescia: priorità agli over 80 Tra oggi e domani inizieranno le ... Leggi su open.online (Di giovedì 25 febbraio 2021) Dal 18 al 24 febbraio, dunque nella prima settimana di operatività del piano vaccinaleil Coronavirus messo a punto da Regionee coordinato da Guido Bertolaso, hanno ricevuto la prima dose 73.519 cittadini. In media circa 10.500 al giorno. Fra loro ci29.980 over 80 e 43.539 under 80. Hanno ricevuto anche la seconda dose 887 over 80 e 2.292 under 80, per un totale di 3.179 persone. In attesa che entrino in campo anche le strutture private convenzionate, ieri il Pirellone ha dovuto però rimodulare in corsa il suo piano per tentare di arginare la terza ondata che ha investito la provincia di Brescia. Obiettivo: creare con i vaccini, e non con un lockdown, una sorta di “cordone sanitario”. Si comincia domani con 23 comuni tra Bergamo e Brescia: priorità agli over 80 Tra oggi e domani inizieranno le ...

