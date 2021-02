In Italia Vodafone Neo: smartwatch bimbi con personalizzazione Disney (Di giovedì 25 febbraio 2021) Si chiama Vodafone Neo lo smartwatch con gli iconici personaggi Disney, Pixar, Marvel e Star Wars, pensato esclusivamente per i bambini. L’azienda multinazionale di telefonia cellulare e fissa con sede a Londra ha annunciato l’ufficiale disponibilità anche in Italia, a partire dai negozi Vodafone, sul relativo canale eshop Vodafone, su Amazon, e tra non molto anche sul sito mediaworld.it, nei negozi MediaWorld, Coop e Carrefour. Finalmente i più piccoli potranno indossare il loro smartwatch, frutto di un progetto realizzato grazie alla partnership tra Vodafone e Fuseproject (una nota azienda di design con sede a San Francisco). Il nuovo wearable dell’operatore rosso fa parte dei dispositivi della gamma ‘Designed and Connected by ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 25 febbraio 2021) Si chiamaNeo locon gli iconici personaggi, Pixar, Marvel e Star Wars, pensato esclusivamente per i bambini. L’azienda multinazionale di telefonia cellulare e fissa con sede a Londra ha annunciato l’ufficiale disponibilità anche in, a partire dai negozi, sul relativo canale eshop, su Amazon, e tra non molto anche sul sito mediaworld.it, nei negozi MediaWorld, Coop e Carrefour. Finalmente i più piccoli potranno indossare il loro, frutto di un progetto realizzato grazie alla partnership trae Fuseproject (una nota azienda di design con sede a San Francisco). Il nuovo wearable dell’operatore rosso fa parte dei dispositivi della gamma ‘Designed and Connected by ...

