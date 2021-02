In arrivo il nuovo provvedimento con le misure anti-Covid. E’ il primo dell’era Draghi ma sarà sempre un Dpcm. Salvini ha già detto che non è d’accordo (Di giovedì 25 febbraio 2021) Passeremo una Pasqua in “rosso”? E’ la domanda delle ultime ore, per la risposta bisognerà attendere il prossimo Dpcm, in arrivo probabilmente domani. Resta lo strumento del Decreto del presidente del Consiglio dei Ministri, ma a cambiare, come ha confermato la ministra per gli Affari Regionali, Mariastella Gelmini, nel corso di un incontro con le Regioni, saranno i tempi: “Le nuove eventuali misure di chiusura non scatteranno più dalla domenica, ma dal lunedì successivo. Questo avevano chiesto le Regioni, e lo avevo condiviso, questo abbiamo ottenuto. Così aiutiamo anche le attività economiche che non perderanno il week end di lavoro”. Resterà anche il sistema a fasce di colori: “Finora è stato scongiurato un lockdown generalizzato e questo deve essere l’obiettivo principale anche per le prossime settimane e per i prossimi mesi”. ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 25 febbraio 2021) Passeremo una Pasqua in “rosso”? E’ la domanda delle ultime ore, per la risposta bisognerà attendere il prossimo, inprobabilmente domani. Resta lo strumento del Decreto del presidente del Consiglio dei Ministri, ma a cambiare, come ha confermato la ministra per gli Affari Regionali, Mariastella Gelmini, nel corso di un incontro con le Regioni, saranno i tempi: “Le nuove eventualidi chiusura non scatteranno più dalla domenica, ma dal lunedì successivo. Questo avevano chiesto le Regioni, e lo avevo condiviso, questo abbiamo ottenuto. Così aiutiamo anche le attività economiche che non perderanno il week end di lavoro”. Resterà anche il sistema a fasce di colori: “Finora è stato scongiurato un lockdown generalizzato e questo deve essere l’obiettivo principale anche per le prossime settimane e per i prossimi mesi”. ...

