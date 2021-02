Impresa Molcan | Musetti saluta Gran Canaria | “Sogno il titolo pensando partita per partita” Non si ferma Pellegrino

Leggi su sportface

(Di giovedì 25 febbraio 2021) Lorenzoesce clamorosamente di scena al secondo turno delChallenger 1. La prima testa di serie,de favorito del torneo organizzato da MEF Tennis Events, è stata eliminata da Alex: 7-6(5) 7-6(4) il punteggio in favore del qualificato slovacco, che ha messo a segno la sorpresa del giorno al Cortijo Club de Campo.: “Ho battuto un giocatore fortissimo” – Soddisfatto ed esausto il numero 296 del mondo dopo l’incontro: “Sono davvero felice.è un giocatore fortissimo, è quasi top 100 ed era il numero 1 del tabellone. È stato un match altalenante, avrei potuto perdere entrambi i set ma non ho mai abbassato l’intensità, e alla fine ce l’ho fatta”. Gioia evidente, matiene alta la guardia in vista del quarto ...