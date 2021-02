Impennata di tamponi in Italia: 443.704 19.886 nuovi casi e 308 morti in 24 ore (Di giovedì 25 febbraio 2021) Sono 19.886 i test positivi al coronavirus registrati in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute di giovedì 25 febbraio. Mercoledì i positivi erano stati 16.424. Le vittime sono invece 308 , mentre mercoledì erano state 318. Leggi su ecodibergamo (Di giovedì 25 febbraio 2021) Sono 19.886 i test positivi al coronavirus registrati innelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute di giovedì 25 febbraio. Mercoledì i positivi erano stati 16.424. Le vittime sono invece 308 , mentre mercoledì erano state 318.

