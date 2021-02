«Impacchettiamo un sogno» per l’infanzia La raccolta fondi raggiunge i 500 mila euro

(Di giovedì 25 febbraio 2021) L’iniziativa avviata da 6 anni ha coinvolto 4.500 volontari a supporto dei progetti della Fondazione Cesvi per la protezione delin Congo e Zimbabwe e il contrasto al maltrattamento infantile in Italia, nelle città di Bergamo, Bari e Napoli.

Ultime Notizie dalla rete : Impacchettiamo sogno

L'Eco di Bergamo

(red.) Da sei anni Cesvi è presente in oltre in oltre 40 Mondadori Store delle principali città italiane con il progettoun. L'attività ha l'obiettivo di supportare il programma di prevenzione e contrasto al maltrattamento infantile in Italia che attualmente ha raggiunto oltre 1.100 bambini e ......forma ci sono alcune realtà i cui volontari realizzeranno pacchetti regalo nelle librerie come per esempio Fondazione Cesvi che per il sesto anno con Mondadori Store propone 'un':...