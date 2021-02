Il Volo a Sanremo per un tributo ad Ennio Morricone prima del concerto a Roma

(Di giovedì 25 febbraio 2021) Ilper unaddel-evento atteso a giugno 2021. Il trio pop-lirico sarà ospite nella seconda serata del Festival, mercoledì 3 marzo. Il trio italiano che ha conquistato le platee internazionali sarà super ospite della kermesse canora e calcherà il palco del Teatro Ariston didopo due posizionamenti sul podio nella categoria dei Campioni. Nel 2015 Iltrionfò con il brano Grande Amore e nel 2019 si posizionò al terzo posto con la canzone Musica Che Resta, alle spalle di Mahmood e di Ultimo. Per Ilè la seconda volta all’Ariston in qualità di ospiti, laper unmagico ad...

2016 - Si aggiudica il 3° posto al Festival di Sanremo nella categoria Nuove Proposte, per il brano 'Odio Le Favole'. "Con Sarà perché ti amo, partita da Sanremo nel 1981. È stato un boom inaspettato in tutto il mondo. Poi, l'anno dopo il brano Mamma Maria ha preso il volo. Nel 1985 abbiamo vinto il Festival con Se ..." Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble saranno ospiti della serata di mercoledì 3 marzo, portando sul palco di Sanremo un omaggio al ... Amadeus svela altri nomi di super ospiti in vista di Sanremo 2021. Nella serata di mercoledì 3 marzo canteranno i tre tenori resi famosi da Ti lascio una canzone, ovvero il noto trio de Il Volo che ha ...