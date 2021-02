Il video tutto sbagliato dell’esame in DAD, della studentessa e della mamma (Di giovedì 25 febbraio 2021) Non c’è nulla, in questa vicenda, che si possa salvare. E non stiamo parlando del comportamento dei protagonisti (dal momento che non è compito nostro entrare nel merito della vicenda), quanto delle modalità con cui il video di un esame in Dad all’università Vanvitelli, presso il dipartimento di Medicina Sperimentale, è stato diffuso sui social network prima e su alcune testate nazionali poi. In tanti lo hanno visto (su Facebook, ad esempio, ma anche su un canale Telegram da 40mila iscritti), in tanti lo hanno condiviso, in tanti lo hanno commentato: il tutto senza alcuna apparente delicatezza nei confronti dei protagonisti della vicenda. LEGGI ANCHE > «Il web è la nuova stanza della nostra vita e dobbiamo arredarla» Esame in Dad: è scontro tra il ... Leggi su giornalettismo (Di giovedì 25 febbraio 2021) Non c’è nulla, in questa vicenda, che si possa salvare. E non stiamo parlando del comportamento dei protagonisti (dal momento che non è compito nostro entrare nel meritovicenda), quanto delle modalità con cui ildi un esame in Dad all’università Vanvitelli, presso il dipartimento di Medicina Sperimentale, è stato diffuso sui social network prima e su alcune testate nazionali poi. In tanti lo hanno visto (su Facebook, ad esempio, ma anche su un canale Telegram da 40mila iscritti), in tanti lo hanno condiviso, in tanti lo hanno commentato: ilsenza alcuna apparente delicatezza nei confronti dei protagonistivicenda. LEGGI ANCHE > «Il web è la nuova stanzanostra vita e dobbiamo arredarla» Esame in Dad: è scontro tra il ...

