«Il video dell’esame in Dad condiviso senza consenso La studentessa ha già parlato con il Rettore»

La storia dell'esame in Dad all'università Vanvitelli sta avendo alcuni risvolti di cui Giornalettismo aveva parlato questa mattina. Quel filmato, diventato virale, contiene una quantità spasmodica di errori commessi calpestando la dignità dei protagonisti che, ovviamente, non poteva sapere che quella loro discussione a distanza venisse ripresa da uno smartphone e condivisa sui social. Abbiamo contattato l'Ateneo campano, chiedendo loro lumi su questa vicenda. LEGGI ANCHE > Il video tutto sbagliato dell'esame in DAD, della studentessa e della mamma «Il video è stato mandato online in maniera illecita, senza alcun consenso o autorizzazione delle persone coinvolte. Le immagini che stanno girando evidenziano un momento di tensione e incomprensione tra ...

GreenVanilLaura : @PalliCaponera @mrs_overcookeds Ma sono di un altro pianeta? Mio padre non mi difendeva nemmeno se ero innocente (c… - DiegoVella4 : Nel video che gira in rete dove il professore è reo di alzare troppo la voce e usare termini sbagliati, mentre la m… - giornalettismo : Al di là della vicenda ripresa, ci sono errori in sequenza sul video dell'esame universitario di medicina in #Dad.… - blu3_hydrangea_ : stamattina ero stra nervosa poi questo periodo fa schifo, quindi prima dell'esame ho guardato dei video di neviana… - VongolaVersace : Cioè ti hanno messo per errore sul sito dell’università al mio posto in commissione d’esame e non hai detto nulla o… -

