“Il vaccino prima a noi | poi agli obesi!” Choc in tv | il conduttore nei guai | quello che ha detto gli costa caro

Leggi su caffeinamagazine

(Di giovedì 25 febbraio 2021) Se questo è un uomo.Oggi parliamo di una “morte televisiva” meritata. Il triste e fuoriluogo protagonista di questa vicenda si chiama Blake McCoy, è undi Fox 5 ed è stato sospeso dopo aver speso parole aberranti su persone obese e vaccini. Queste ultime sono state riversate su Twitter, un cinguettio che ha scatenato un putiferio e che è stato quasi subito cancellato, rimosso. Nel giro di poche ore le critiche feroci stavano già montando, in particolare per chi si è sentito offeso per quantodall’anchorman. Sembra che McCoy sostenesse che non fosse giusto vaccinaregli obesi dei giornalisti come lui, poiché questi avevano continuato a lavorare anche durante i differenti lockdown. Ma ilscorda che spesso e volentieri, l’obesità è una patologia, insomma, qualcosa che non ha nulla a che ...