Il trailer di Sulla stessa onda | nuovo teen drama italiano di Neflix

(Di giovedì 25 febbraio 2021) https://www.youtube.com/watch?v=Xg71EpTFOJI Fra vento apparente e vento di velocità, fra una lezione di windsurf e un tuffo fra amici, si dipana la storia di Lorenzo e Sara, giovani protagonisti difilm originaledi Netflix che arriveràpiattaforma a marzo. Nelle scorse ore è stato diffuso il primoufficiale della pellicola che ci presenta il ragazzo come un istruttore di vela che incontra la sedicenne Sara: fra i due è amore a prima vista, un sentimento rinforzato dalle esperienze che condividono in mare. La spensieratezza estiva però finisce con il termine del corso di vela e, una volta ritornati a Palermo, la ragazza diventa sfuggente. Senza perdersi d’animo, Lorenzo scoprirà il mistero dietro la ritrosia di lei, ...

NerdPool_IT : Continuano le anticipazioni sulla terza stagione della serie DC di HBO Max Titans con un nuovo trailer in uscita il… - Voto10 : Sulla Stessa Onda: il trailer dell?opera prima di Massimiliano Camaiti - TwitGinger : Ecco il trailer di Sulla stessa onda, il nuovo teen movie di @NetflixIT ! - lu_dEf : RT @IGNitalia: Salutiamo #Luca, protagonista del prossimo, omonimo film di Pixar ambientato sulla riviera ligure. - IGNitalia : Salutiamo #Luca, protagonista del prossimo, omonimo film di Pixar ambientato sulla riviera ligure. -

Ultime Notizie dalla rete : trailer Sulla

... con tanto di- gameplay e data d'uscita. Ci speriamo? Non mancheranno sicuramente almeno 3 ... Nella giornata di oggi vi daremo i dettaglinostra copertura dell'evento (si, lo seguiremo su ...Loki debutteràpiattaforma Disney+ il prossimo 11 giugno 2021, con circa un mese di ritardo ... Eccovi ilpubblicato lo scorso dicembre: Loki sarà la terza serie TV del Marvel Cinematic ...Il celebre manufatto dell’orafo fiorentino diventa il pretesto per celebrare il percorso di un ente che si è sempre battuto per preservare l’artigianato di pregio ...Le parole di Enrico Casarosa “Sono nato a Genova e le mie estati sono state trascorse sulle spiagge”, ha spiegato Enrico ... Luca, poster e annuncio del trailer del film... Luca, poster e annuncio del ...