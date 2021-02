Il trailer del nuovo film Pixar ambientato in Italia | ' Luca'

ninnitarantino : RT @ilpost: Il trailer del nuovo film di Disney Pixar, “Luca” - Agricolturabio1 : RT @mbmarino: A causa della pandemia è stata rimandata la mostra su Edward Hopper presso la Fondazione Beyler di Basilea curata da Wim Wend… - mbmarino : A causa della pandemia è stata rimandata la mostra su Edward Hopper presso la Fondazione Beyler di Basilea curata d… - mychemicaltess : visto trailer del nuovo cartone della pixar bellissima atmosfera sono improvvisamente patriottica - DarksiderCinema : #Luca, il nuovo lungometraggio @DisneyPixarIT, arriverà al cinema a giugno, ma ecco un assaggio con il teaser trail… -

Ultime Notizie dalla rete : trailer del

Il, uscito in queste ore, racconta la storia di un ragazzino che vive con i suoi coetanei ... L'uscitafilm prevista in estate, a giugno. Dai creatori di ' Inside Out ', ' Toy Story ' e ' ...Per l'occasione, sono stati diffusi anche il poster (che vedete in fondo all'articolo) un nuovo poetico teaser. La trama di The Underground Railroad Basata sull'omonimo romanzo premio ...Il regista italiano ha svelato le principali ispirazioni dietro alle creature marine di Luca, la nuova pellicola Pixar ambientata in Liguria.Cast: Viggo Mortensen, Maria Bello, Ed Harris, William Hurt. Drama-thriller con Viggo Mortensen. Tom diventa un eroe quando uccide 2 criminali che minacciano i clienti del suo locale. Ma presto il suo ...