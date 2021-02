Il terremoto di Santa Costanza | 1695

(Di giovedì 25 febbraio 2021) Il Metropolitan Today di oggi riguarda. Era il 25 febbraioe, il giorno di, avvenne ilpiù forte nella storia del Veneto. L’evento più distruttivo di cui si abbia notizia nel territorio della provincia di Treviso da 326 anni a questa parte. Poco prima del levar del sole il Veneto venne scosso da questa calamità naturale. Le aree tra il Monte Grappa, i colli asolani, Segusino, furono quelli maggiormente colpite. Vennero rase al suolo castelli, palazzi storici e abitazioni. Si ha notizia di più di 1400 case crollate del tutto, più di 1200 vennero decretate inagibili e quasi 50 le vittime. Anche in altre località si verificarono effetti altrettanto gravi ma, con entità minori. Il, di magnitudo 6.5, fu avvertito sensibilmente anche nella Pianura ...

sulsitodisimone : 25 Febbraio 1695 ? Terremoto di Santa Costanza: l'evento provoca vittime e danni ad Asolo e nei paesi limitrofi - nondefinibile : Dopo ogni #terremoto, oltre al classico “state tutti bene amici, ormai in automatico vedi scritto: “Terremoto esco… - infoitinterno : Scossa di terremoto. Magnitudo 3.1, epicentro vicino a Santa Maria a Vezzano (tra Borgo e Vicchio) -

Ultime Notizie dalla rete : terremoto Santa

Fanpage.it

... si vede alla descrizione del miracolo di San Gennaro cui assiste nel mese di maggio in una... E infatti continua "Sebbene il sole a volte possa essere troppo ardente e unpossa far ...... Finale, Buonacompra eBianca. Ma l'indignazione e lo sconcerto da parte dei genitori e della frazione di Reno Centese sono tanti: il nuovo plesso scolastico, costruito dopo ildel ...Il 25 febbraio 1695 avvenne il terremoto di Santa Costanza, l'evento sismico più distruttivo nella storia del Veneto da 326 anni ad oggi ...“Perché ho deciso di venire a lavorare a Perugia ? Sono originario delle Marche e ora vivo in Lombardia. Quando c’è ...