Il sistema gli nega la prenotazione per vaccinarsi a 93 anni: 'La telefonata dell'assessore ha sbloccato tutto' (Di giovedì 25 febbraio 2021) PESARO - Ha diritto alla vaccinazione ma ogni tentativo di prenotazione era fallito, adesso il 'lieto fine' per la vicenda che riguarda Teresa De Stefano e l'anziano padre Giuseppe il cui nominativo ... Leggi su corriereadriatico (Di giovedì 25 febbraio 2021) PESARO - Ha diritto alla vaccinazione ma ogni tentativo diera fallito, adesso il 'lieto fine' per la vicenda che riguarda Teresa De Stefano e l'anziano padre Giuseppe il cui nominativo ...

chattie00 : @GiovyDean Gli albergatori credo siano esclusi, comunque credo che le persone intelligenti sappiano che il sistema… - axiokers : @TechCorsair Vorrei un sistema di IM unico per le poche persone con cui interagisco in confidenza, e disinstallare gli altri dal cellulare - Lylia89892771 : @IlCiano3 @AzzurraBarbuto E se arrivano dei contagiati l'unico sistema per contenere l'epidemia è chiudere gli Italiani in casa - Fabermonti : @Chiappuz @Luca_Gualtieri1 Con l'attuale incidenza del sistema pensionistico a ripartizione, visto che le retribuzi… - MussatiGiuliano : @vitalbaa Con le convulsioni di M5S e PD ed i loro problemi interni forse ha fatto bene a non fidarsi di chi gli di… -