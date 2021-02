Il rebus spostamenti nelle seconde case Attenzione ai colori ed è vietato invitare

Leggi su ilgiornale

(Di giovedì 25 febbraio 2021) Manila Alfano Non si esce dalle zone rosse e arancione scuro. Si può muovere un solo nucleo familiare Dopo un periodo di relativa quiete, torna ilsulle. E una domanda che impera su tutte: si potrà concedersi una fuga dalla città? La voglia di evasione è tanta, le prime belle giornate di sole sono l'ideale per programmare gite fuori porta. Ma purtroppo occorre ancora fare i conti con il Covid. Un anno è passato e la situazione per il momento non migliora. Chi potrà raggiungere la seconda casa dovrà studiare attentamente il nuovo decreto approvato dal governo che proprio sul tema della seconda casa pone limiti e ostacoli. Pasqua compresa. Anche questa volta, ci si orienta per. Nella zona arancione scuro e nella fascia rossa èandare ...